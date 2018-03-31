"Поезд без пункта назначения" в Баку (ФОТО)

2018-03-31 12:19 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку в 19:00 31 марта состоится показ постановки "Ünvansız qatar" ("Поезд без пункта назначения"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Показ посвящен Дню геноцида азербайджанцев.

Спектакль поставлен на основе одноименной пьесы драматурга, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Али Амирли. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик – Сона Гараева, режиссеры – Гюльнар Гаджиева, музыкальное оформление – Заура Рашидова, ассистенты режиссера – Сона Мустафаева.

В ролях - заслуженные артисты, Гурбан Исмайлов, Шафаг Алиева, Насиба Эльдарова, Гюляр Набиева, Наиба Аллахвердиева, Кямаля Гусейнова, Гямяр Мамедова, Лейли Велиева, Вахид Алиев, актеры Кярям Хадызаде, Эльшан Чарханлы, Туркан Шахмарлы и другие.

Постановка повествует о трагической судьбе азербайджанских беженцев, изгнанных с родной земли. Несмотря на то, что герои спектакля спаслись от смерти, они находятся под впечатлением от пережитой трагедии…