Министр обороны Азербайджана обсудил вопросы военно-технического сотрудничества с руководством компании по производству БПЛА (ФОТО)

2018-03-31 12:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил турецкую компанию «Baykar Makina», которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), говорится в субботу в сообщении минобороны Азербайджана.

Встретившись с руководством предприятия, министр обороны обсудил вопросы военно-технического сотрудничества и осмотрел производимую турецкой компанией продукцию военного назначения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.