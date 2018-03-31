В Баку подросток случайно застрелил брата

2018-03-31 12:58 | www.oxu.az | 8
30 марта в поселке Бина Хазарского района подросток во дворе собственного дома по неосторожности выстрелил из ружья и смертельно ранил своего брата, 20-летнего Рагим Рагимова.
Об этом Oxu.Az сказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сотрудники 2-го отдела полиции Управления полиции Хазарского района обнаружили на месте происшествия ружье марки «ТОЗ-16» без соответствующих документов.
Подозреваемый задержан.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 124 УК АР (убийство по неосторожности).
Ведется расследование.