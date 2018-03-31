В Баку подросток случайно застрелил брата

2018-03-31 12:58 | www.oxu.az | 8

30 марта в поселке Бина Хазарского района подросток во дворе собственного дома по неосторожности выстрелил из ружья и смертельно ранил своего брата, 20-летнего Рагим Рагимова.

Об этом Oxu.Az сказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники 2-го отдела полиции Управления полиции Хазарского района обнаружили на месте происшествия ружье марки «ТОЗ-16» без соответствующих документов.

Подозреваемый задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 124 УК АР (убийство по неосторожности).

Ведется расследование.