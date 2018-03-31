Началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

2018-03-31 12:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Гиресун началась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Как говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу, на встрече принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министром национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли и министр обороны Грузии Леван Изория.

Напомним, что Закир Гасанов отправился в Анкару в среду по приглашению министра национальной обороны Турции.

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