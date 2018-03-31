Казахстан вернёт в сельхозоборот десятки тысяч гектаров земли в одной из областей

2018-03-31 12:28 | www.trend.az | 7

Целевое использование земель сельскохозяйственного назначения стало предметом обсуждения в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Аскар Мырзахметов акцентировал внимание на эффективности использования земельных ресурсов области, отметив, что повышение плодородия почвы и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых массивов может дать новый импульс развитию растениеводства и аграрно-промышленного комплекса, увеличению объемов производства сельхозпродукции. «Руководители отрасли должны начать работу с теми фермерами, которые намерены увеличить объемы своих угодий», - подчеркнул он.

Отмечено, что о проблемах в сфере землепользования свидетельствуют многочисленные проверки уполномоченных органов. Так, в Жамбылском районе со стороны местных властей были допущены ошибки при выделении земельных участков в частное пользование, при разделе и передаче земель в пользование крестьянским хозяйствам. В Байзакском районе зафиксирован факт самовольного присвоения земель, а в Меркенском необоснованно изменена категория земель.

«У нас всего восемь инспекторов, и сразу охватить проверкой все районы нереально, - рассказал руководитель Жамбылского областного управления по контролю за использованием и охране земель Серик Тапиев. - На сегодня мы провели эту работу в трех районах, проверим в обязательном порядке ситуацию с освоением земельных угодий и в других районах. А учитывая поручения и поддержку акима области, работа в этом направлении будет максимально активизирована».

Акимом области А. Мырзахметовым было предложено ужесточить наказание за использование земельных угодий не по целевому назначению, а также создать рабочую группу для выявления подобных нарушений. Ожидается, что специальные правила использования земель и регулярные отчеты акимов сел и районов области также смогут улучшить землепользование.