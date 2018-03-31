Осадков на территории Азербайджана 1 апреля не ожидается

2018-03-31 13:09 | www.apa.az | 9

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра подует умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будут туман и изморось. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 13-17°, в горах ночью 3-8° мороза, днем 8-13° тепла.