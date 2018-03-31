Прогноз погоды на 1 апреля

2018-03-31 13:03 | www.oxu.az | 9

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 3-5, днем 8-11 градус тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 773 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых районах возможен туман и изморось. Подует восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 13-17 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.