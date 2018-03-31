Иранцы стали реже приезжать в Азербайджан

2018-03-31 13:04 | www.oxu.az | 8

В январе-феврале 2018 года в Азербайджан прибыло 352,5 тыс. человек из 139 стран мира, что на 12,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, 29,3 процента из них – граждане России, 24,9 процента - Грузии, 13,8 процента – Турции, 8 процентов - Ирана, 3,7 процента – ОАЭ, 2,1 процента - Украины, 2 процента - Ирака, 16,1 процента – граждане других стран, 0,1 процента – лица, без гражданства.

71 процент приезжих составили мужчины, 29 процентов – женщины. 52,8 процента иностранцев и лиц без гражданства приехали в январе, 47,2 процента – в феврале.

За указанный период наблюдался рост турпотока из стран Персидского залива, за исключением Ирана.

По сравнению с январем-февралем прошлого года количество туристов из Кувейта выросло в 6 раз, из Катара – в 2,6 раза, из Бахрейна – в 2,5 раза, из Саудовской Аравии – в 2,5 раза, из Омана – в 1,8 раза, из Ирака – в 1,7 раза, из ОАЭ – в 1,3 раза.

Численность иранских туристов снизилась на 26,7 процента.

Л.А.

