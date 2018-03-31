Кыргызстан намерен увеличить долю безналичных платежей в течение 3 лет

2018-03-31 12:33 | www.trend.az | 7

Утверждена Государственная программа по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызстанской Республике (КР) на 2018-2022 годы (третий этап). Как сообщает АМИ "Кабар" Соответствующее постановление правительства КР подписал премьер-министр КР Сапар Исаков.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, данное решение принято в рамках реализации 1 и 10 кадамов Плана мероприятий Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго – кырк кадам» и Программы цифровой трансформации «Таза коом».

Третий этап Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов направлен на обеспечение оптимального соотношения уровня наличных и безналичных платежей и расчетов, достижение прозрачности денежного обращения и снижения доли теневой экономики в КР.

Основными задачами третьего этапа Государственной программы на 2018-2022 годы являются:

- развитие банковской и платежной инфраструктуры, преимущественно в регионах страны;

- увеличение количества получателей заработной платы на банковские платежные карты;