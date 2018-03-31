В Москве «Покровку Магеррама» задержали и поставили на колени – ВИДЕО

2018-03-31 13:15 | www.oxu.az | 8

В Москве полиция арестовала известного предпринимателя, азербайджанца по национальности Магеррама Гулиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Haqqın.az», М.Гулиев прежде руководил плодоовощной базой "Покров", а в настоящее время работает на плодоовощной базе Food Sity.

В социальных сетях распространилось видео, где полицейские заковали Магеррама в наручники и поставили на колени. Причины задержания Магеррама Гасанова не известны.

Стоит отметить, что Магеррам Гасанов является одной из ключевых фигур т.н. «овощной мафии» в России. Выходец из Шамкирского района на пике своей активности контролировал существенную часть поставок сельхозпродукции из Азербайджана в Москву.

Свое прозвище «Покровка» Магеррам получил благодаря скандально знаменитой Покровской овощебазе. Скандально известная Покровка до 2014 года была крупнейшей плодоовощной оптовой базой Москвы.

Магеррам Гасанов и его брат Ровшан посредством компании Azfrut контролировали практически все фуры, приезжающие на территорию рынка.

По неофициальным данным с каждой фуры братья Гасановы имели по 500 долларов в качестве негласной дани. Часть этих денег шла реальным владельцам рынка Игорю Исаеву и Алиасхабу Гаджиеву, которые были учредителями компании «Новые Черемушки».

Черная полоса в жизни «Покровки» началась в конце 2013 года. Убийство Егора Щербакова, которое произошло в ночь на 10 октября 2013 года, привело к массовым беспорядкам в Бирюлево: «народный сход» жителей против этнической преступности перерос в разгром торгового центра «Бирюза» и овощебазы «Покровская».

Для подавления беспорядков был использован ОМОН. Обвинение было предъявлено 30-летнему азербайджанцу Орхану Зейналову, в июле 2014 года он был приговорен к 17 годам тюрьмы.

Судебное решение о закрытии базы по представлению Роспотребнадзора было принято через шесть дней после убийства Щербакова. По итогам проверки ведомство обнаружило на «Покровской» многочисленные нарушения санитарно-технических норм. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда заявлял, что база «вряд ли откроется снова».

Закрытие «Покровки» неожиданно укрепило позиции выходцев из Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева, которые воспользовавшись правилом «свято место пусто не бывает», создали крупнейший агрокластер «Фуд Сити».

Большинство азербайджанских торговцев из Покровки переместились в «Фуд Сити» превратив его в один из крупнейших плодоовощных центров Москвы.