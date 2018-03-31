Экономные швейцарцы начали выкидывать мусор во Франции

2018-03-31 12:57 | www.trend.az | 7

Жители Швейцарии, не желающие платить за утилизацию мусора, нашли неожиданное решение проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Parisien.

Как заявляют представители таможни Франш-Конте (французский регион, граничащий со Швейцарией), только за прошлый год они задержали 140 швейцарцев, которые собирались оставить мусорные мешки в соседней стране. Им выписали штраф в 150 евро, после чего некоторые правонарушители точно решили выбросить мусор во Франции, потому что "уже заплатили".

Одного из "мусорных туристов", как их называют во Франш-Конте, удалось найти по выброшенным документам в мешках, которые он оставил на обочине.