Шахин Мустафаев: Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Египтом поможет развитию туризма

2018-03-31 13:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Египтом окажет позитивное воздействие на развитие туризма.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с новоназначенным послом Египта в Баку Аделем Ибрагимом.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Египтом. По словам Мустафаева, первое посольство Азербайджана на африканском континенте было открыто именно в Египте.

Азербайджан и Египет, продолжил министр, успешно сотрудничают в сферах энергетики, торговли, образования, фармацевтики и в других направлениях.

Мустафаев отметил, что министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср приглашена в Баку и в рамках ее визита ожидается организация бизнес-форума.

Во время встречи министр также выразил благодарность египетскому послу за справедливую позицию, которую его страна занимает в вопросе нагорно-карабахского конфликта и территориальной целостности Азербайджана.