Беларусь планирует нарастить поставки сельхозпродукции в страны СНГ

2018-03-31 13:18 | www.trend.az | 7

Беларусь планирует в 2018 году нарастить поставки сельхозпродукции в страны СНГ, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.



"В этом году мы будем делать особый упор на сотрудничество со странами - членами СНГ - увеличивать объем поставок, расширять товарный ассортимент, а также работать над вхождением в крупные торговые сети", - подчеркнул он.



Алексей Богданов отметил, что большая часть работы уже проделана за прошлые годы: отработаны логистика и маркетинг, сформирована договорная база, выверен ассортимент поставляемого товара. "Белорусские товары востребованы на рынках стран СНГ, отмечается высокий потребительский спрос и уровень доверия к белорусскому качеству. Например, на последнем заседании белорусско-таджикской межправительственной комиссии министр сельского хозяйства Таджикистана заявил о желании нарастить объем закупаемого продовольствия из нашей страны", - сказал он.



Начальник главного управления ВЭД рассказал, что подобные договоренности есть и с Молдовой, делегация которой находится в настоящее время в Минске. "Эта страна заинтересована в закупке продовольствия из Беларуси и за прошлый год импортировала продуктов питания на сумму более $4,7 млн, что на 16% выше уровня 2016 года. Также мы обсуждаем проект строительства по белорусским технологиям в Молдове молочно-товарного комплекса, планируем сотрудничать в таких сферах, как растениеводство и племенное животноводство", - заявил он.



Алексей Богданов рассказал и о развитии сотрудничества с Грузией. "Хоть Грузия и не является членом СНГ, но также стоит в приоритете направлений по расширению торговых отношений. В эту страну в прошлом году мы поставили продукции на $8,6 млн, экспорт вырос в 2,9 раза, работает 14 торговых объектов - магазинов шаговой доступности, где в широком ассортименте представлены белорусские товары. Во время последнего визита в эту страну мы сделали акцент на вхождении в крупные торговые сети", - пояснил он.



По итогам 2018 года экспорт белорусской сельхозпродукции планируется увеличить на 7,1%.



В 2017 году поставки белорусской сельхозпродукции осуществлялись в 70 стран мира. За прошлый год экспорт продовольствия вырос во все страны СНГ. Например, в Азербайджан в 1,8 раза ($10,6 млн), Таджикистан - в 3,7 раза ($0,7 млн), Узбекистан - в 2,7 раза ($4 млн).

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