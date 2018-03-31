Узбекистан представил в Москве швейные изделия на десятки миллионов долларов

2018-03-31 14:10 | www.trend.az | 9

Узбекские предприятия подписали контракты и соглашения более чем на 62 миллиона долларов в рамках прошедшей в Москве федеральной оптовой ярмарки "Текстильлегпром", сообщает в субботу узбекское издание «Подробно.uz».

В работе мероприятия приняли участие 26 предприятий текстильной и швейно-трикотажной отрасли Узбекистана. Общая площадь национальной экспозиции превысила 490 квадратных метров.

"Российским потребителям была представлена широкая номенклатура продукции, начиная от пряжи, тканей, трикотажного и махрового полотна, и до готовых швейных, махровых и чулочно-носочных изделий в широком ассортименте. Из общего числа контрактов 38 миллионов долларов составили готовые швейные изделия, чулочно-носочная и махровая продукция", — отметили в ассоциации "Узтекстильпром".

Узбекские текстильщики провели переговоры по поставкам продукции с руководителями крупнейших российских ритейлеров Golfstream (магазины нижнего белья), "Младенцам.ру" (одежда для новорожденных и ясельный трикотаж), а также представителями департаментов закупок торговых сетей Х5 Retail Group, "Лента", "Ашан", "Магнит", "Большевик".