SOCAR восстанавливает нормальный режим работы на морских объектах

2018-03-31 14:10 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Работники госкомпании SOCAR, эвакуированные накануне с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения, постепенно возвращаются на свои рабочие места, сообщил Trend в пятницу глава по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, с 12:00 31 марта нормальный режим работы на морских объектах госкомпании начал постепенно восстанавливаться.

"Для возвращения нефтяников на платформы были предприняты все необходимые меры. В настоящее время нефтяники продолжают свою работу в нормальном режиме", - сообщил Ахмедов.