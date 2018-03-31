В Тегеране раскритиковали саудовского принца за слова о возможной войне

2018-03-31 14:24 | www.oxu.az | 8

Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми раскритиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда за слова о возможном военном конфликте с Тегераном через 10-15 лет

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Этот неопытный парвеню, принимающий желаемое за действительное и мечтающий о войне, либо не знает, что такое война, либо не изучал историю, либо, к сожалению, не проконсультировался с мудрым человеком", — приводятся слова Касеми на сайте ведомства. Заявления наследного принца также названы на сайте "дерзкими и бессмысленными".

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью газете Wall Street Journal предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет, призвав международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

В настоящий момент дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном разорваны. Кроме того, Эр-Рияд неоднократно обвинял Тегеран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене, что иранские власти категорически отрицают.