Сеул и Пхеньян могут провести консультации по подготовке саммита

2018-03-31 14:19 | www.trend.az | 8

Представители Республики Корея и КНДР, скорее всего, проведут 18 апреля консультации на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита. Как сообщили в субботу агентству Yonhap правительственные источники, соответствующее предложение прозвучало во время предыдущего раунда диалога, передает ТАСС.

В то же время в южнокорейском министерстве объединения на запрос Yonhap ответили, что стороны рассматривают 18 апреля лишь как одну из возможных дат встречи лидеров двух стран.

Решение о проведении саммита 27 апреля было принято ранее в ходе переговоров представителей двух стран, состоявшихся 29 марта в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Кроме того, на встрече стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и вопросы безопасности.