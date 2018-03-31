МИД: Для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек

2018-03-31 14:23 | www.trend.az | 7

Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом в субботу ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разница между количеством российских и британских дипломатов - более 50 человек", - сказала она.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.