Китайские ученые разрабатывают радар для отслеживания москитов

2018-03-31 14:36 | www.trend.az | 7

Китайские ученые на основе секретных оборонных технологий разрабатывают устройство для отслеживания москитов в пределах двух километров, которое позволит "спасти миллионы жизней" от укусов "самых смертоносных насекомых" планеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

По данным издания, новый прибор будет улавливать звуки взмахов крыльев москита на расстоянии около двух километров. Как сообщил газете исследователь, принимающий участие в разработке, но пожелавший сохранить анонимность, в тестировании радара задействованы "секретные технологии", которые используются Китаем в оборонной сфере. Прототип устройства уже проходит испытания в оборонной лаборатории Пекинского технологического института (BIT).

"Распознание и слежение за отдельными целями размером с москита больше не относится к области научной фантастики. Вообще-то мы уже очень близко к выводу этой технологии из лаборатории и ее использованию для спасения жизней", — рассказал изданию неназванный собеседник.

Как пишет газета, современные военные радары способны улавливать эхо малых объектов на большом расстоянии. К примеру, американская противоракетная система "X-band radar" может распознавать объект размером с бейсбольный мяч на расстоянии 4 тысяч километров.