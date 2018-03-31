В Казахстане медорганизациям поставлены бесплатные лекарства

2018-03-31 14:36 | www.trend.az | 6

Бесплатные лекарства на 22,3 млрд тенге отгружены в медорганизации страны за 1 квартал 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пресс-службу «СК-Фармация».

По информации компании, всего лекарств и медизделий для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения поступили в 404 медицинские организации по всей стране.

В восьми регионах - в Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Акмолинской, Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях - через частные аптечные сети, у которых закуплена услуга по учету и реализации лекарственных средств. В остальных восьми областях - в Алматы, Астане, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях лекарства отпускаются через аптеки при поликлиниках. «Денежные средства, сэкономленные в этих регионах на закупе услуг по учету и реализации лекарств, будут направлены на дополнительный закуп медикаментов», - уточнила пресс-служба.

Больше всего лекарств к настоящему моменту поступило в г. Алматы и в Карагандинскую область - по 2,3 млрд тенге. Лекарства на сумму немногим более 1,9 млрд тенге поступили в ВКО, и чуть меньше этой суммы в Астану. Алматинская область, за три месяца также получившая лекарственное обеспечение на сумму 1,9 млрд тенге, тоже в числе регионов, получивших наибольшее количество лекарств.