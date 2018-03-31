Установлена личность убитого в Харькове азербайджанца - ЭКСКЛЮЗИВ

2018-03-31 15:05 | www.apa.az | 5

Как удалось выяснить АПА, инцидент произошел в ресторане «Агдам», расположенном на проспекте Льва Ландау. Убитым является 32-летний азербайджанец, уроженец Грузии Заур Исмаилов.

Согласно информации, пуля случайно попала в Заура Исмаилова, он скончался на месте происшествия.

Отметим, два дня назад возле ресторана в Харькове произошла cтрельба, в результате один человек погиб и один получил ранение. По данным украинских СМИ, в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия. В результате стрельбы погиб гражданин Азербайджана.

По факту ведется расследование.