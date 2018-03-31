Между Азербайджаном, Турцией и Грузией подписан Меморандум о взаимопонимании в области обороны

2018-03-31 16:07 | www.apa.az | 6

31-го марта в городе Гиресун состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и министром обороны Грузии Леваном Изорией.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, после встречи между Азербайджаном, Турцией и Грузией был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны.



На пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, министры обороны проинформировали СМИ об обсуждаемых вопросах и итогах встречи.



В своем выступлении З.Гасанов пригласил своих коллег в нашу страну, заявив, что следующая встреча в этом формате состоится в Азербайджане.