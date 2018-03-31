ГУП Баку: В митинге Нацсовета приняли участие 1200 человек

2018-03-31 17:33 | www.apa.az | 6

Главное управление полиции города Баку (ГУП) распространило официальную информацию в связи с митингом Национального совета.

Как сообщает АПА, 31 марта на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамалском районе столицы был проведен санкционированный ИВ Баку митинг партий и объединений, входящих в структуру, которая называет себя Национальным советом демократических сил.



В митинге, продолжавшемся с 15:00 до 17:00, приняли участие около 1200 членов и сторонников Партии народного фронта Азербайджана, Партии Мусават, Азербайджанской народной партии, Партии мусульманского единства и Движения НИДА, а также ряда оппозиционных НПО и молодежных организаций.

Случаев грубого нарушения общественной безопасности и правопорядка зафиксировано не было.