В Лянкяране грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли 6 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-03-31 20:55 | www.apa.az | 6
В результате тяжелого ДТП в Лянкяране погибли 6, ранены 2 человека. Как сообщает южное бюро АПА, на территории села Гярмятук столкнулись грузовой автомобиль марки Shacman и легковая машина марки Mitsubishi. От полученных травм на месте происшествия скончались 6 жителей села Ляж (3 мужчин и 3 женщин), пострадали мальчик и водитель грузовика.
Известны личности погибших – Фаиг Асланов, Фикрет Асланов, Намиг Асланов, Ханымгюль Асланова, Марзия Асланова и Мясма Асланова. Все они находились в легковом автомобиле. Тела погибших и пострадавшие были извлечены из деформированных автомашин спасателями МЧС.
Пострадали – водитель грузовика житель Лерика Натиг Тефеккюль оглу Джафаров 1987 г.р. и 7 летний Ульви Фаиг оглу Асланов.
Пострадавшие помещены в лянкяранскую райбольницу.
Ведется расследование.
****** 19.12
На территории села Герметюк Лянкяранского района грузовой автомобиль марки «KaMAZ» столкнулся с легковым автомобилем марки «Mitsubishi». В результате ДТП погибли 4 человека, есть пострадавший.
Все погибшие были пассажирами автомобиля.
Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.
В настоящее время ведутся работы по извлечению тел из автомобилей.
Согласно информации, погибли три женщины, а пострадавшим оказался ребенок.