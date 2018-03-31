В Лянкяране грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли 6 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-03-31 20:55 | www.apa.az | 6

В результате тяжелого ДТП в Лянкяране погибли 6, ранены 2 человека. Как сообщает южное бюро АПА, на территории села Гярмятук столкнулись грузовой автомобиль марки Shacman и легковая машина марки Mitsubishi. От полученных травм на месте происшествия скончались 6 жителей села Ляж (3 мужчин и 3 женщин), пострадали мальчик и водитель грузовика.

Известны личности погибших – Фаиг Асланов, Фикрет Асланов, Намиг Асланов, Ханымгюль Асланова, Марзия Асланова и Мясма Асланова. Все они находились в легковом автомобиле. Тела погибших и пострадавшие были извлечены из деформированных автомашин спасателями МЧС.

Пострадали – водитель грузовика житель Лерика Натиг Тефеккюль оглу Джафаров 1987 г.р. и 7 летний Ульви Фаиг оглу Асланов.

Пострадавшие помещены в лянкяранскую райбольницу.

Ведется расследование.

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На территории села Герметюк Лянкяранского района грузовой автомобиль марки «KaMAZ» столкнулся с легковым автомобилем марки «Mitsubishi». В результате ДТП погибли 4 человека, есть пострадавший.

Все погибшие были пассажирами автомобиля.

Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

В настоящее время ведутся работы по извлечению тел из автомобилей.

Согласно информации, погибли три женщины, а пострадавшим оказался ребенок.