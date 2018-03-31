Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018

2018-03-31 14:53 | www.oxu.az | 6

Российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаровпризвал иностранных политиков к бойкоту чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на «Газета.ру», сообщение спортсмена опубликовано в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов.

Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России», — заявил шахматист, назвав одним из враждебных действий со стороны России отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины не приедет на Конгресс ФИФА в Москву.