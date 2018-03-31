Столкновения в Газе: Есть убитые - ФОТО + ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2018-03-31 15:10 | www.oxu.az | 4

Во время конфликтов с вооружёнными формированиями Израиля в секторе Газа погибли 17 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Life.ru», об этом сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

На границе сектора Газа с Израилем 30 марта прошли манифестации в память о погибших в 1976 году палестинцах, которые протестовали против отчуждения земельных участков. В ряде районов манифестация закончилась кровопролитием.

По словам наблюдателя Палестины при ООН, на серию массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения" армия Израиля отреагировала силой: на границе разместились израильские снайперы, и прибыли танки.

— На данный момент убиты более 17 палестинцев, включая детей моложе 16 лет, и почти 1,5 тысячи раненых, — сообщил Рияд Мансур.

Из-за обострения ситуации в секторе Газа Совбез ООН в скором времени проведёт заседание.

Жители палестинской автономии собираются продолжать акцию протеста по возвращению земель, занятых Израилем, ещё полтора месяца. 15 мая, в годовщину создания государства Израиль, палестинцы отмечают День катастрофы "Ан-Накба". На этот день запланирован многомиллионный марш протеста из сектора Газа к заграждениям на границе Израиля. В эти же дни правительство США обещало перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Совет Безопасности ООН по инициативе Кувейта проведет срочное совещание в связи с событиями, произошедшими в пятницу вдоль границы сектора Газа и Израиля, в результате которых были убиты 16 палестинцев и ранены 1416 человек.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNN Turk.

Заседание пройдет за закрытыми дверями в 18:30 (02:30 по бакинскому времени).

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Израильскими военными в ходе столкновений в пятницу, которые начались в восточной части оккупированного сектора Газа на границе с Израилем, были убиты 16 палестинцев.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По последней информации, в результате стычек палестинцев с военными и полицией ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

Кроме того израильская армия нанесла несколько артиллерийских ударов по отдельных объектам исламского движения ХАМАС,, а также по позициям палестинской группировки «Исламский Джихад», расположенным в анклаве.

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Более 1 тыс. палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, где проходит массовая акция протеста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают палестинские врачи.

«На настоящий момент зафиксированы 1,1 тыс. арабов, пострадавших в стычках с израильтянами в восточной части сектора Газа», - отметили медики.

По последним сведениям, с начала пятницы в ходе протестных выступлений в приморском анклаве были убиты уже восемь палестинцев.

Тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю.

Ранее на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы «не уступят ни пяди своей земли».

Со своей стороны Израиль объявил прилегающие к анклаву территории закрытой военной зоной, в эти районы были стянуты дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов.

По поступающей информации, израильтяне используют дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые бомбардируют протестующих бомбами со слезоточивым газом.

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам.

Эти действия привели к массовых демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.

А.Б.

