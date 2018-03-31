Джаникли: Анкара призывает Париж отказаться от авантюр

2018-03-31 15:56 | www.oxu.az | 6

Анкара призывает Париж к отказу от необдуманных шагов в Сирии, заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в провинции Гиресун.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство «Анадолу».

По словам турецкого министра, если Франция считает целью своего военного присутствия в Сирии открытую либо косвенную поддержку террористическим организациям, то это серьезное заблуждение и ошибка. «Надеемся, что Франция не пойдет на подобную авантюру», - подчеркнул Джаникли.

Турецкий министр подчеркнул, что ввиду почти полного устранения угрозы террористов ДЕАШ в Сирии, законных обоснований для дислокации военных контингентов иностранных государств на сирийской территории, не осталось.

«Иными словами, если Франция попытается дислоцировать на севере Сирии свой военный контингент, то это станет незаконным шагом с точки зрения международного права. Действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации сирийских земель», - предупредил Джаникли.