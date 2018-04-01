Россия вышлет 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии

2018-04-01 00:18 | www.trend.az | 4

Несколько десятков дипломатов и сотрудников дипмиссии Великобритании должны будут вернуться на родину, чтобы численность британских дипломатов в России и российских — в Британии была паритетной, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — уточнила Захарова.

Она напомнила, что ранее Лондон выслал 23 российских дипломата. На это Москва ответила зеркально.