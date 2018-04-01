Купил билет и выиграл полмиллиарда долларов

2018-04-01 01:03 | www.oxu.az | 6

Администрация лотереи Mega Millions сообщила, что в розыгрыше от 29 марта был выявлен один победитель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, неизвестный победитель выиграл джекпот Mega Millions на сумму более полумиллиарда долларов.

В заявлении Mega Millions говорится, что «в розыгрыше был выпущен единственный выигрышный билет, проданный в Нью-Джерси. Победитель джек-пота получит оценочный приз в размере 521 млн долларов США (317 млн долларов США наличными)».

Приз является четвертым по величине в истории лотереи, рекордный выигрыш в 656 миллионов долларов был зафиксирован в 2012 году.