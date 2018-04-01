США и Южная Корея начинают военные учения

2018-04-01 01:18 | www.trend.az | 5

США и Южная Корея начинают 1 апреля очередные крупномасштабные военные учения "Токсури — Фоул игл" (Foal Eagle), которые были отложены на месяц из-за Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, передает РИА Новости.

Как было объявлено ранее, в учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом.

Обычно такие учения начинаются в марте и длятся два месяца. Нынешние учения из-за Олимпиады будут проводиться всего один месяц.

На учения США и Южной Кореи в последнее время перебрасывались американские стратегические вооружения, однако, по данным южнокорейского агентства Рёнхап, на этот раз участники, как ожидается, ограничатся оборонительными средствами, чтобы не раздражать КНДР.

В рамках "Токсури — Фоул игл", по сообщениям южнокорейских СМИ, с 1 по 8 апреля будут проводиться десантные учения под кодовым названием "Пара драконов" (Санъён). В них будут задействованы американский десантный корабль Wasp (LHD-1) с истребителями F-35B на борту, которые будут впервые представлены на таких учениях в Южной Корее.