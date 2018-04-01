Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета – ВИДЕО

2018-04-01 01:27 | www.oxu.az | 5

Пилот небольшого самолета поцеловал землю, после того как его совершил жесткую посадку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс во Флориде.

Пилот-инструктор летной школы Wayman Aviation занимался с учеником, полет проходил нормально, однако при посадке возникли проблемы с шасси. В результате воздушное судно «пропахало» взлетно-посадочную полосу носом.

После того, как оба мужчины вышли из самолета, и стало понятно, что они не получили никаких травм, пилот встал на колени и поцеловал землю.