В столкновениях на границе сектора Газа пострадали 36 палестинцев

2018-04-01 01:43 | www.apa.az | 5

По меньшей мере 36 палестинцев получили в субботу огнестрельные ранения в возобновившихся столкновениях с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Стычки продолжаются второй день, хотя их масштаб значительно скромнее в сравнении с событиями пятницы, когда в пограничной полосе погибли 15 палестинцев, почти полторы тысячи были ранены.

"Количество раненых за сегодня составляет 36 человек. Во всех случаях это ранения боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.