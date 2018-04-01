Немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО

2018-04-01 05:21 | www.trend.az | 6

Все немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи, поставленные в рамках НАТО, из-за устаревшего оборудования, передает ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel.

По данным издания, все 93 самолета срочно нуждаются в модернизации, что вызовет "дополнительные расходы в многомиллионном размере". Электроника, установленная на Tornado еще в 1980-е годы, безнадежно устарела. Крылатые машины не защищены от прослушивания, не располагают зашифрованной системой передачи данных, а также системой радиолокационного опознавания "свой-чужой".

В нынешнем состоянии, считают в минобороны, "боевая система Tornado больше не может участвовать ни в одной операции НАТО". Причем модернизацию самолетов уже невозможно будет завершить до 2019 года. Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приняла решение использовать их как минимум до 2035 года, пока не будет найдено замены Tornado, которые в случае реальной опасности могут по приказу НАТО нести американские атомные бомбы.