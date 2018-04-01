Проводится первый испытательный экзамен

2018-04-01 08:59 | www.oxu.az | 6

Государственный экзаменационный центр проведет сегодня испытательный экзамен в 18 городах и районах по I-IV группам специальностей для абитуриентов желающих поступить в высшие учебные заведения.

Как передает Oxu.Az, экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Габале, Гейчае, Агджабеди, Барде, Кюрдамире, Имишли, Ширване, Лянкяране, Масаллы, Хачмазе, в целом в 49 зданиях.

Запись для участия на экзамене была проведена через интернет. Всего 23 579 абитуриентов прошли регистрацию.

Во всех зданиях экзамены начнутся в 11:00.

Для управления выделено 147 руководителей экзаменов и 1 408 учителей-контролеров.

Доводим до сведения абитуриентов, что пропуск на экзамен осуществляется только при наличии удостоверения личности и «Пропускной экзаменационной карточки». Абитуриенты, у кого будет отсутствовать один из документов, принесут лишь копию удостоверения личности, пройдут регистрацию с чужим удостоверением личности, не будут допущены к экзамену.