В Индии при обрушении здания погибли десять человек

2018-04-01 09:32 | www.apa.az | 4

Четырехэтажное здание обрушилось в индийском городе Индаур в штате Мадхья-Прадеш, в результате 10 человек погибли, многие оказались погребены под завалами.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным ТВ, пять человек могут быть под обломками здания. Семь человек пострадали, причем двое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщил свидетель происшествия, в здание врезался автомобиль, после чего оно рухнуло. На место прибыли силы полиции, проходит спасательная операция.