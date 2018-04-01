Еврокомиссар грозит исками странам ЕС из-за загрязнения воздуха

2018-04-01 10:24 | www.apa.az | 6

Комиссар ЕС по вопросам экологии Кармену Велла намерен пожаловаться на плохое качество воздуха в ряде стран сообщества в Европейский суд в Люксембурге.

Как передает АПА, об этомпишет в воскресенье, 1 апреля, газета Welt am Sonntag.

Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение установленной в Евросоюзе нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами.



У подобного иска, проект которого имеется в распоряжении издания, высокая вероятность успешного рассмотрения. В случае его удовлетворения ряду государств ЕС угрожают высокие штрафы. Под критику еврокомиссара из-за низкого качества воздуха попали, в частности, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Чтобы избежать их, для улучшения качества воздуха могут потребоваться радикальные меры - например, запрет на движение дизельных автомобилей в центре городов. В частности, власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге 27 февраля 2018 года.