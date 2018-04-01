Губернатор Кемеровской области подал в отставку

2018-04-01 09:20 | www.oxu.az | 5

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что принятое решение об отставке считает для себя правильным, осознанным и единственно верным, подчеркнув, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Тулеев сказал:

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя».

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», – сообщила пресс-служба областной администрации.