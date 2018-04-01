Китайская космическая станция "Тяньгун-1" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

2018-04-01 09:15 | www.trend.az | 5

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" постепенно сходит с орбиты и 2 апреля войдет в атмосферу нашей планеты. Об этом сообщила в воскресенье Китайская программа пилотируемых космических полетов (CMSP), передает ТАСС.

"По состоянию на 08:00 среднее положение станции на орбите составляло 167,6 км, высота в перигее (ближайшая точка от земной поверхности) - 161 км, в апогее (точка наибольшего удаления) - 174,3 км, угол наклона - 42,7 градусов", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

По подсчетам Европейского космического агентства (ЕКА), "Тяньгун-1" начнет разрушаться на высоте 150 км. Большая ее часть сгорит под воздействием крайне высоких температур, вызванных вхождением на высокой скорости в атмосферу. Не исключено, что некоторые элементы станции выдержат нагрузку и упадут на Землю.