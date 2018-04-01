Alman Tornado jetlerinin, NATO kullanımı için uygun olmadığı ortaya çıktı

2018-04-01 11:00 | www.trend.az | 0

Almaniya'da yayınlanan gizli bir silahlanma raporuna göre, Tornado ''Kasırga'' keşif uçaklarının NATO misyonlarında kullanılmaya uygun olmadığı ortaya çıktı.

Alman Ordusu'nun yeni utanç raporu olarak yayınlanan gizli silahlanma raporuna göre, Alman Ordusu'nun, Tornado'yu, NATO'ya göndermeyebileceği belirtiliyor. Uçaklarda veri iletimini için uygun bir şifreleme cihazının yetersizliğinden ve kablolama sistemlerinin bugünün standartlarına uygun olmadığı ve gizli bilgilerin ele geçirilmesi riski olduğu ifade ediliyor. Bununda, da her hangi bir NATO görevine katılamayacağı anlamına geldiği vurgulanıyor.

NATO STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL