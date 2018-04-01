Первый апрель – Всемирный День Смеха

2018-04-01 10:07 | www.oxu.az | 6

День смеха, День дураков – всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах.

Как передает Oxu.Az, во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.

Традиционно, в таких странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши устраиваются только до полудня, называя тех, кто шутит после этого времени, «апрельскими дураками».

Известно, что в 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. Первое же прямое упоминание праздника датируется 1686 годом, когда Джон Обри упомянул «Fools Holiday». Спустя десять лет несколько лондонцев пытались разыграть людей, зазывая на «мойку львов» в Тауэре.

Относительно происхождения весьма распространённого почти во всей Европе обычая обманывать 1 апреля своих знакомых, посылая их в разные стороны под различными предлогами, существуют различные мнения. До сих пор его обыкновенно объясняли воспроизведением судьбы Спасителя, присылаемого от Анны к Каиафе, от Пилата к Ироду. Это объяснение основывалось на том факте, что в Средние века во время праздника Пасхи, часто бывающего в апреле, эта сцена входила в состав религиозных представлений (мистерий).

Другие видели в этом только намёк на изменчивость апрельской погоды. В древней Германии этот обычай был неизвестен и занесён туда, как предполагает Гримм, из Франции в последние столетия. Хотя происхождение его и там ещё не выяснено, но есть основание предполагать, что это остаток языческого, может быть, древнекельтского, праздника, отмечавшегося в связи с началом весны.

В России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось.