Мировой валютный рынок стабилизировался после сильного потрясения - эксперт

2018-04-01 09:40 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Сильное сокращение на мировом валютном рынке в прошлую пятницу сменилось ростом после исчезновения основной опасности в связи со смягчением риторики на тему торговой войны между США и Китаем, сказал Trend главный валютный эксперт инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, рынки открыли неделю всплеском позитивной динамики, поскольку в связи с последними событиями торговой войны между США и Китаем появились некоторые надежды на то, что обе стороны заинтересованы в работе над разногласиями.

"Это произошло всего лишь через пару дней после скверного закрытия на прошлой неделе. Индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию), который служит глобальным ориентиром по рискам, закрыл неделю на очень опасном уровне своей 200-дневной скользящей средней. Это классический случай того, как рынок, для которого основным фактором является риск потребительской инфляции, способствует угрожающему состоянию торговой среды. При скачке риск-аппетита и, возможно, показательном отсутствии более сильного повышения доходности по облигациям США доллар пострадал, а еще больше пострадала японская иена, которая в последнее время является второй по значимости валютой для риск-аппетита с самым высоким курсом. Пара EUR/USD резко пошла вверх к своему самому высокому уровню закрытия за несколько недель и, похоже, намерена штурмовать высоты цикла", - отмечает Харди.

По его словам, закрытие пары EUR/USD было самым сильным за несколько недель, заметно выше отметки 1,2400 USD/EUR.

"Трейдеры, играющие на повышение, должны взбодриться, ведь это знак нового стремления к высотам в цикле и даже, возможно, к более высоким уровням – многие отмечают очень долгосрочный тренд, который длится с момента достижения очень высоких уровней 2008 года. Уровень 1,3000 был разворотным для валютной пары в прошлом, и она может снова начать стремиться к нему, если уровень 1,2500 будет, наконец, пройден", - считает эксперт.