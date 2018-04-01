Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

2018-04-01 10:34 | www.trend.az | 9

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровсокй области Амана Тулеева. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба Кремля.

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10:29 (GMT+4) Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, передает ТАСС.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.

Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.