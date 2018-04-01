«Непутевые заметки» в Габале – ВИДЕО

2018-04-01 12:09 | www.oxu.az | 8

Очередной выпуск популярной передачи «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» на Первом канале России вышел в эфир.

Как передает Oxu.Az, этот выпуск был посвящен поездке в Азербайджан.

Дмитрий Крылов отправляется в Габалу – древнейший город в истории Азербайджана.

В окрестностях Габалы есть не только множество памятников архитектуры прошлых веков, но и совсем молодой курорт Туфандаг.

Не менее знаменит и старый Шеки, где находится драгоценный памятник архитектуры XVIII века – дворец шекинских ханов.