«Непутевые заметки» в Габале – ВИДЕО

2018-04-01 12:09 | www.oxu.az | 8
Очередной выпуск популярной передачи «Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» на Первом канале России вышел в эфир.
Как передает Oxu.Az, этот выпуск был посвящен поездке в Азербайджан.
Дмитрий Крылов отправляется в Габалу – древнейший город в истории Азербайджана.
В окрестностях Габалы есть не только множество памятников архитектуры прошлых веков, но и совсем молодой курорт Туфандаг.
Не менее знаменит и старый Шеки, где находится драгоценный памятник архитектуры XVIII века – дворец шекинских ханов.