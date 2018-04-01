В одном из ресторанов Бишкека произошло массовое отравление

2018-04-01 12:38 | www.trend.az | 8

В одном из ресторанов города Бишкек произошло массовое пищевое отравление. Пострадавшие начали поступать со вчерашнего дня, сообщает пресс-служба Минздрава КР, передает Kabar.

На 1 апреля 2018 года в Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 38 пострадавших, из-них 7 детей. Состояние у всех средней, легкой степени. Все пострадавшие получают соответствующее лечение, лекарствами обеспечены.

Со стороны Центра госсанэпидем надзора проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, гости, около 190 человек были из разных регионов республики (Ош, Исык-Куль, Нарын), в связи с этим все областные и районные Центры госсанэпидем надзора задействованы для проведения соответствующих мероприятий.