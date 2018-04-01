Юный азербайджанец исполнил песню Муслима Магомаева в эфире НТВ – ВИДЕО

2018-04-01 12:45 | www.oxu.az | 8

На телеканале НТВ продолжается международный телевизионный музыкальный проект «Ты супер!», в котором принимают участие дети из стран СНГ.

Как передает Oxu.Az, очередным азербайджанским участником шоу «Ты супер!» стал Намик Джабраилов из города Загатала, который спел на отборочном туре проекта хит «Королева красоты» из репертуара легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Выступление Н.Джабраилова понравилось всем членам жюри проекта – Игорю Крутому, Владимиру Преснякову, Сергею Лазареву и Юлиане Карауловой – по единогласному решению которого юный певец перешел в следующий тур шоу «Ты супер!».