МИД Турции осудил Грецию за включение спорных территорий в экопрограмму Natura 2000

2018-04-01 13:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает решение Греции о включении района спорных островов Имиа (Кардак) в Эгейском море в экологическую программу ЕС Natura 2000. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой отмечает, что в целом, Турция не имеет возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах.

«Отношение Турции к политике Греции касательно реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было подробно доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году", - говорится в заявлении Аксоя.