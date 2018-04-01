Король твиста и обаяния из Азербайджана исполнил песню Муслима Магомаева на российском телеканале

2018-04-01 13:17 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life. Судейские кресла в этом сезоне занимают: композитор Игорь Крутой, исполнитель Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова и певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков. В проекте "Ты супер!" принимают участие дети из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет из России, стран СНГ и Балтии.

Азербайджан на конкурсе представляют 12-летний Намиг Джабраилов из города Загатала и 15-летний Самед Новрузов из Баку.

В ходе очередного выпуска проекта выступил Намиг Джабраилов, который исполнил композицию "Королева красоты" из репертуара Муслима Магомаева. Покорив жюри и зрителей проекта Намиг Джабраилов прошел в следующий этап вокального конкурса. Король твиста и обаяния Намиг Джабраилов из Азербайджана великолепно выступил, подарив залу супернастроение, отмечено на сайте телеканала.

Обаятельный и общительный Намиг Джабраилов - аккуратный и трудолюбивый ученик, почти все свое свободное время он посвящает музыке. Мальчик отлично играет на баяне и гармони, а два года назад решил, что хочет научиться петь.