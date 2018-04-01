Дело о военных преступлениях в Мали рассмотрит уголовный суд в Гааге

2018-04-01 13:22 | www.apa.az | 10

Дело подозреваемого в военных преступлениях в Мали рассмотрит Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на воскресенье, 1 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на DW, Аль Хасан Аг Абдул Азиз Аг Мохамед Аг Махмуд также подозревается в преступлениях против человечности, отмечается в заявлении.

Сторона обвинения собрала достаточное количество доказательств для выдачи ордера на арест, сообщила главный обвинитель МУС Фату Бенсуда. По ее словам, этому способствовали скоординированные действия властей Мали и Нидерландов. Перевод этого уголовного дела в суд в Гааге Бенсуда назвала "отчетливым сообщением" тем, кто подобными преступлениями "сотрясает человечество".

Аль Хасан подозревается в разрушении мавзолеев в городе Тимбукту с апреля 2012 года по январь 2013 года. Подобные действия МУС расценивает как военное преступление. Кроме того, задержанный подозревается в изнасилованиях, пытках и порабощении женщин и девушек.

В 2016 году МУС приговорил еще одного гражданина Мали к девяти годам тюремного заключения. Бывший исламистский боевик Ахмад аль-Факи аль-Махди признал вину в уничтожении памятников культуры в городе Тимбукту. Теперь он может дать показания на процессе Аль Хасана.