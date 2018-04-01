Наезды на олигархов продолжаются: арестована Лейла Мамедзаде

2018-04-01 13:31 | www.oxu.az | 8

В Москве после допроса задержан совладелец крупного холдинга «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az, вместе с миллиардером задержана гендиректор его группы «Сумма» Лейла Мамедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов.

30 марта 2018 года прошли крупнейшие за последнее время обыски: оперативники ФСБ и МВД обыскали около 170 адресов в Москве, Подмосковье, Калининграде и других регионах. В Москве это были офисы компании «Сумма», расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбат. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявудина Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера.

Следователи во время обысков изъяли важные документы: сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к уголовному делу о хищении дочерней компании «Суммы» 300 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018, главным подрядчиком строительства которого является компания миллиардера Араса Агаларова Crocus Group.

42-летняя Лейла Рафаэловна Канторович-Мамезаде родилась в Баку. Образование в сфере финансов и нефтяного дела она получила в США. Жила в США, Великобритании и в Нидерландах. Специализировалась на управлении инвестициями и анализе рисков. Лейла Мамедзаде в компаниях Halliburton и Royal Dutch Shell отвечала за разработку стратегии компаний. По некоторым данным, Лейле Мамедзаде принадлежит 20% акций холдинга «Сумма».

В рейтинге богатейших людей России по версии Forbes Магомедов занимает 63-е место. Журнал оценивает его состояние в $1,4 млрд. Кроме НМТП, его группе принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком». Сам Магомедов является совладельцем венчурного фонда, который инвестировал в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.

Издание The Bell пишет, что олигарх З.Магомедов входил в окружение российского премьера Дмитрия Медведева.