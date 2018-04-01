Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию

2018-04-01 14:26 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Иран заключил с Азербайджаном соглашение о ежегодной покупке 150 мегаватт электроэнергии, сказал в эфире радиостанции Radio Economy министр энергетики Ирана Реза Ардакания.
Министр отметил, что соглашение о покупке электроэнергии у Азербайджана было достигнуто во время состоявшегося на днях визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку.
"В настоящее время обе страны имеют возможность производить обмен до 700 мегаватт электроэнергии", - сказал Ардакания.
Стороны также решили принять меры, направленные на синхронизацию энергетических сетей Ирана, Азербайджана и России.